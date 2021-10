Dieser Anblick bricht Estefania Wollny (19) das Herz! Seit Mai dieses Jahres ist die TV-Bekanntheit stolze Tante – ihre Schwester Sarafina Wollny (26) brachte die Zwillinge Emory und Casey zur Welt. In den aktuellen Folgen der Realityshow Die Wollnys bekamen die Fans nun auch erstmals Einblicke in die ersten Tage nach der Geburt der Frühchen. Sohnemann Casey musste sogar an ein Sauerstoffgerät angeschlossen werden. Als Estefania diese Bilder sah, stiegen ihr die Tränen in die Augen!

Total euphorisch zeigte Silvia in der Ausstrahlung die Aufnahmen, die sie von ihren kleinen Enkeln auf der Intensivstation geknipst hatte. Bei ihrer Tochter Estefania löste das allerdings einen dicken Kloß im Hals aus. "Als ich das Foto von Casey gesehen habe, sind meine Emotionen direkt durchgedreht", gab die Beauty offen zu. Sie habe schon die ganze Zeit mitgefiebert, wann Sarafina und Peter endlich Nachwuchs bekommen. "Und dann zu sehen, dass es Casey nicht gut geht und er so schwach ist, das hat dann das Ganze in mir ausgelöst", erklärte Estefania.

Doch nicht nur der frischgebackenen Tante machte der Anblick schwer zu schaffen – auch die jungen Eltern Sarafina und Peter (28) ließ die Situation nicht kalt. "Es tut einem schon weh, die beiden so zu sehen im Brutkasten", verriet Sarafina. Doch es gehe nun mal nicht anders – immerhin kamen die beiden Knirpse zehn Wochen zu früh zur Welt. Mittlerweile hat sich die Familie allerdings von den Strapazen erholt und allen geht es gut.

Sarafina Wollnys Zwillinge

Estefania Wollny

Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

