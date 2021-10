Halyna Hutchins' Vater hegt keinen Groll gegen Alec Baldwin (63). Ende der vergangenen Woche kam es am Set des Westernfilms "Rust" zu einem Unglück mit verheerenden Folgen: Schauspieler Alec schoss mit einer vermeintlichen Requisitenwaffe – doch es löste sich eine echte Kugel, die zwei Menschen traf. Die Kamerafrau Halyna konnte nur noch für tot erklärt werden. Jetzt hat sich auch der Papa der Verstorbenen zu Wort gemeldet und betont: Er ist nicht böse auf den Todesschützen.

"Wir können noch immer nicht glauben, dass Halyna tot ist und ihre Mutter verliert vor Trauer den Verstand", äußerte Anatoly Androsovych gegenüber The Sun. Allerdings fügte er hinzu: "Ich mache Alec Baldwin nicht verantwortlich." Derzeit ermittelt die Polizei von Santa Fe in dem Fall und konnte bereits erste wichtige Hinweise bezüglich der Geschehnisse am Set sammeln. Wie es letztendlich zu dem tragischen Vorfall kommen konnte, der Anatolys Tochter das Leben kostete, ist aber noch nicht zweifellos aufgeklärt.

Die 42-Jährige hinterlässt neben ihren trauernden Eltern und ihrem Witwer Matthew auch einen neunjährigen Sohn. "Den Jungen trifft es heftig – er ist ohne seine Mutter verloren", sagte Halynas Vater in dem Statement ebenfalls. Matt müsse nun entscheiden, inwiefern jegliche rechtliche Schritte eingeleitet werden.

Getty Images Kamerafrau Halyna Hutchins

Getty Images Alec Baldwin bei den Human Rights' Ripple Of Hope Awards in NYC im Dezember 2018

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

