Sie lässt ihre Fans teilhaben! Liz Hurley (56) verzückt ihre Follower regelmäßig mit heißen Fotos in lasziven Posen. Dabei beeindruckt die Schauspielerin viele mit ihrem fitten Body. Um in Form zu bleiben, treibt die Gossip Girl-Darstellerin viel Sport und achtet auf ihre Ernährung. Das Geheimnis ihrer Schönheit möchte sie ihren Anhängern offenbar nicht verschweigen: Liz verriet jetzt nämlich einige Food-Tipps!

Die Einsichten in ihre Ernährung teilte Liz jetzt mit dem Magazin der Zeitung The Sunday Times: "Ich habe seit einer gefühlten Ewigkeit keine verarbeiteten Lebensmittel gegessen. Außerdem habe ich mir angewöhnt, leichter und nicht so spät zu essen." Die größte Wirkung hätte aber gehabt, dass die Hälfte ihrer Nahrung aus Obst und Gemüse bestehe, fügte die 56-Jährige hinzu: "Wenn ich eine Scheibe Toast frühstücke, esse ich einen Apfel dazu. Ich kontere alles mit Grünzeug."

Doch auf viele Dinge verzichte sie auch gänzlich, betonte Liz: "Ich esse keine Süßigkeiten, trinke nur ganz selten Alkohol und rauche nicht." Sie habe nur ein einziges Mal geraucht und das bereue sie bis heute, lachte die brünette Beauty.

Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, 2021

Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, 2021

Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de