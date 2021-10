Vor Anne Wünsche (30) liegt eine aufregende Zeit: Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat nämlich gestern verkündet, wieder schwanger zu sein. Gemeinsam mit ihrem Partner Karim (32) erwartet die Influencerin ihr drittes Kind. Allerdings befindet sich die Mutter von Miley und Juna noch ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft – und das bereitet ihr Sorgen: Anne hat im Moment Angst, ihr ungeborenes Baby zu verlieren.

In ihrer Instagram-Story sprach Anne jetzt offen und ehrlich über ihre Sorgen und Ängste zu Beginn ihrer Schwangerschaft. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst habe, es wieder zu verlieren", schüttete die Influencerin ihren Fans das Herz aus und betonte: "Es ist ein absolutes Wunsch- und Plankind und ich habe mich so gefreut." Allerdings habe Anne keinen Einfluss auf den Verlauf der Schwangerschaft – sie verdeutlichte: "Das entscheidet die Natur allein."

Für die frühe Verkündung ihrer Schwangerschaft musste Anne bereits so einiges an Kritik einstecken. "Viele sind der Meinung, ich hätte bis zur 12. Woche warten müssen", schilderte Anne die Situation und stellte klar: "Aber ich habe keinen Einfluss darauf, was passiert – und ich habe von Anfang an gesagt, ich nehme euch komplett mit!" Außerdem sei sie nicht erst ab der 12. Woche schwanger, sondern schon jetzt.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche in Berlin im März 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de