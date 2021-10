Roman Lochmann (22) scheint wirklich total verliebt zu sein! Im vergangenen Mai verkündete der YouTuber mit einem süßen Kussfoto im Netz: Er ist vergeben! Seine Beziehung hält der HE/RO-Sänger seitdem aber weitgehend von der Öffentlichkeit fern: Bis heute hat er noch nicht einmal den Namen seiner Angebeteten verraten. Dafür gab Roman jetzt aber endlich mal wieder private Einblicke: Er teilte ein super-seltenes Pärchen-Pic mit seiner Liebsten!

Auf seinem Instagram-Account postete der 22-Jährige einen Schnappschuss, auf dem die zwei Turteltauben von hinten am Berliner Hauptbahnhof zu sehen sind. Auf dem Bild kuschelt sich die Brünette an ihren Freund – und die beiden wirken dabei total vertraut miteinander. "Kann ich noch ein bisschen bleiben?", notierte Roman unter dem Bild – eine Zeile aus dem Liebeslied "Kuss an Dich", das er gemeinsam mit seinem Bruder Heiko Lochmann (22) im vergangenen September veröffentlicht hat.

In seiner Story gab der ehemalige Let's Dance-Kandidat außerdem preis, dass er mit der Beauty eine Fernbeziehung führe. In einer Fragerunde wurde er nach seinem aktuellen Gefühlszustand gefragt. Daraufhin meinte Roman, dass er sich zwar darauf freue, in den kommenden Tagen wieder Musik zu machen, er aber gleichzeitig auch etwas traurig sei. "Weil ich vorhin wieder Tschüss sagen musste", erklärte der Hottie seine Haltung und fügte zusätzlich den Hashtag #fernbeziehung hinzu.

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann mit seiner Freundin im Oktober 2021

Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Musiker

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann, Sänger

