Judith Williams (49) ist bei Die Höhle der Löwen nicht mehr wegzudenken! Seit 2014 flimmert die beliebte Show über die deutschen Bildschirme. Judith ist von Anfang an dabei und kämpft als Investorin gegen ihre Kollegen um lukrative Deals. Frank Thelen (46), der ebenfalls seit der ersten Staffel einen der Löwenstühle besetzt hatte, stieg im Frühjahr vergangenen Jahres aus. Denkt auch Judith darüber nach, "Die Höhle der Löwen" irgendwann zu verlassen?

Gegenüber Promiflash verriet Judith, dass sie im Gegensatz zu den anderen Löwen nur ein Drittel der Drehtage habe, da sie sehr stark in ihrer eigenen Firma eingespannt sei. "Die Höhle der Löwen" sei für die Unternehmerin zwar nicht das Wichtigste – an ein Ende denkt sie aktuell aber noch nicht. "In der nächsten Staffel werde ich ein bisschen mehr machen und mehr dabei sein", teaserte Judith an.

Wie lange sie bei "Die Höhle der Löwen" dabei sein wird, wisse Judith letztendlich nicht. Die 50-Jährige betonte, immer auf ihr Herz zu hören. Einfluss auf ihre Entscheidungen hat auch immer ihre Familie. Judiths Töchter seien jetzt im Teenageralter und in Zukunft seien wichtige Entscheidungen zu treffen. "Wo werden sie studieren? Und so weiter", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, Unternehmerin

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams und Frank Thelen bei "Die Höhle der Löwen"

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

