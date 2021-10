Hat Maurice Haushammer genug vom Daten im TV? Der Nürnberger versuchte bei Ex on the Beach nicht nur, sich mit seiner Ex-Freundin Celina Pop (22) auszusprechen, sondern begab sich auch auf die Suche nach der großen Liebe. Zwar schien es zwischen ihm und Michelle zu funken – eine Beziehung wurde aus dem Flirt aber nicht. Doch würde sich der Handwerker noch einmal auf ein Flirtabenteuer im Fernsehen einlassen? Hundertprozentig, wie er Promiflash verriet.

"Auf jeden Fall war das mein Ding – ich würde es schon wieder in einer Show probieren", stellte er vor einigen Wochen im Rahmen der Dr.Sindsen-Fashionshow von Eric Sindermann (33) klar. Allerdings gibt es das ein oder andere Format, das er grundsätzlich ausschließen würde. Er könnte sich aber auch vorstellen, abseits von Datingshows im Reality-TV durchzustarten – zum Beispiel in einer Sendung mit Wettbewerb. "Bei EOTB war ich etwas enttäuscht, dass ich keine Wettkämpfe gegen andere Leute hatte, wo ich mich durchschlagen kann", erklärte er.

Allerdings sei Maurice bei seinem ersten Fernsehauftritt etwas enttäuscht gewesen, dass er so wenig Sendezeit hatte – er war mit anderen Erwartungen an die Sache rangegangen. In Zukunft könne es aber nur besser werden, tröstete er sich. "Ich komme vom Bau, ich wollte einfach nur was Neues ausprobieren. Ich habe es versucht und alles, was jetzt kommt, ist nicht meine Entscheidung", nahm er es gelassen.

TVNOW Celina und Maurice bei "Ex on the Beach"

Promiflash Maurice Haushammer bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

Instagram / mauricehaushammer "Ex on the Beach"-Teilnehmer Maurice Haushammer

