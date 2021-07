Bekamen Michelle und Maurice nach Ex on the Beach ihr Happy End? Die zwei Singles lernten sich kurz vor dem Finale in der Kuppelshow kennen. Es knisterte direkt gewaltig zwischen den beiden, und vor der Heimreise betonten sie noch einmal, dass sie auf jeden Fall an ihren TV-Flirt anknüpfen wollen. Promiflash hat nun bei Maurice nachgehakt: Ist er jetzt fest mit Michelle zusammen?

"Leider ist der Funke, der am Anfang definitiv da war, am Ende nicht übergesprungen", gab der Muskelmann gegenüber Promiflash zu. Er habe die Beauty bis vor Kurzem noch getroffen, dann aber einen Schlussstrich gezogen. "Ich habe ihr gesagt, dass ich für uns keine Zukunft sehe. Was schade ist, weil Michelle eine echt tolle Frau ist", erklärte er. Er wünsche ihr für die Zukunft nur das Beste.

Die gemeinsame Zeit behalte er definitiv in guter Erinnerung. Michelle habe ihn mehrfach in seiner Heimat besucht. Außerdem hätten sie mit ein paar anderen "Ex on the Beach"-Stars ein Wochenende in Köln verbracht. "Es war von Mexiko bis nach Deutschland eine wunderschöne Reise, für die ich sehr dankbar bin", schwärmte er.

