Bekam Maurice Haushammer von seinen Liebsten viel Gegenwind? Der Nürnberger zog in der vergangenen Staffel von Ex on the Beach als Verflossener von Celina Pop (22) ein. Er konnte zuvor nicht nachvollziehen, warum die Verkäuferin sich einst von ihm getrennt hatte und stellte sie in der Show zur Rede. Doch was hält eigentlich die Familie des Handwerkers von seinem Reality-TV-Debüt? Immerhin gibt es in dem Format viel nackte Haut und die eine oder andere heiße Szene zu sehen. Im Gespräch mit Promiflash gestand Maurice, dass vor allem sein Vater den Flirtshow-Auftritt zunächst etwas kritisch sah...

"Mein Dad hat schon gesagt: 'Führe dich anständig auf! Ich habe dich gut erzogen. Mach keinen Blödsinn, nur dass du Fame bekommst'", erinnerte sich der Handwerker im Promiflash-Interview bei der Dr.Sindsen-Fashionshow an ein Gespräch mit seinem Elternteil. Trotzdem habe ihm seine Familie nie im Weg gestanden und seine Pläne unterstützt. "Es ist dein Traum, lebe deinen Traum und versuche es – dann weißt du, wie es ist", habe ihm sein Vater mit auf den Weg gegeben.

Was für das TV-Sternchen besonders gut zu wissen ist: Sollte seine Karriere als Realitystar keine Zukunft haben, hat er eine Alternative. Immerhin führt er zusammen mit seinem Bruder selbstständig ein Unternehmen. "Unser Dad hat uns ins Leben des Handwerks eingeführt und mein Bruder und ich sind selbstständig. Alle Kunden sind mit uns zufrieden", betonte er und ergänzte: "Wenn ich von dem Standbein weggehe, dann wüsste ich, wenn ich wieder zurückkomme, dann wird mir mein Bruder wieder das Standbein geben."

TVNow Celina und Maurice bei "Ex on the Beach"

TVNow Maurice Haushammer, "Ex on the Beach"-Kandidat 2021

TVNOW Kandidat Maurice bei "Ex on the Beach" 2021

