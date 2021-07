Gab es nach Ex on the Beach noch ein Comeback für Maurice Haushammer und Celina Pop (22)? In der Flirtshow hatte der Nürnberger seine Ex-Partnerin überrascht und sie mit der ziemlich plötzlichen Trennung ihrerseits konfrontiert. Der Handwerker konnte es nicht verstehen, warum die Verkäuferin in der Vergangenheit einfach den Schlussstrich gezogen hatte. So richtig aufklären konnten die zwei das Ganze vor laufender Kamera jedoch nicht. Promiflash wollte nun von Maurice wissen: Hat er mittlerweile wieder Kontakt zu seiner Verflossenen?

"Nein, wir haben tatsächlich vor der Show keinen Kontakt gehabt und nach der Show auch nicht und möchte ich auch nicht", stellte der Reality-TV-Star im Rahmen der Dr.Sindsen-Fashionshow gegenüber Promiflash klar. Obwohl man bei der Ausstrahlung nicht alle Gespräche zwischen den Ex-Partnern gesehen habe, betonte er, dass es zu einer richtigen Aussprache eigentlich nie gekommen sei. "Ich denke auch, das ist von ihrer Seite aus voll egal. So wie sie mir das im Pool gesagt hat, hatte sie für mich nichts übrig. Die Sache ist gegessen", erklärte er.

Und wie steht es aktuell um das Liebesleben des Datingshow-Kandidaten? Offenbar ist er weiterhin zu haben. "Ich versuche nach wie vor eine Frau kennenzulernen. Ist natürlich verdammt schwer, man sollte viel Offenheit mitbringen", hielt er fest und vermutete, dass genau das vielleicht der Grund sei, warum es bisher noch nicht mit der großen Liebe geklappt habe. "Aktuell habe ich mit niemandem was, ich schreibe auch mit niemandem", klärte er auf.

Anzeige

Promiflash Maurice Haushammer bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

Anzeige

TVNOW Celina und Maurice bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Kandidat Maurice bei "Ex on the Beach" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de