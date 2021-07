Wie schlagen sich Tommy Pedroni und Diogo Sangre bei ihrer Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnahme? Kaum haben die zwei ihr Flirtabenteuer bei Ex on the Beach beendet, sind sie schon in der nächsten TVNow-Show zu sehen. Der Kölner und der Franzose lassen die Frauenherzen in der Kuppelshow für Promis höherschlagen. Doch wie kommen sie bei ihren ehemaligen Kollegen an? Promiflash hat bei den "Ex on the Beach"-Jungs nachgefragt, was sie von dem TV-Auftritt halten.

"Diogo finde ich lustig, der macht so ein bisschen auf Mauerblümchen. Nicht einen auf: 'Die knall ich mal weg'. Finde ich cool, was er macht", plauderte beispielsweise Eric Sindermann (33) im Rahmen seiner Dr.Sindsen-Fashionshow gegenüber Promiflash aus. Auch Maurice Haushammer ist von dem Tätowierer positiv überrascht. Der Grund: Diogo mache niemandem etwas vor und stehe zu seinem Wort. "Wenn er das sagt und so macht, dann ist es okay. Schlimmer wäre es, wenn er sagen würde, er sei nicht so und würde sich im TV dann doch so zeigen. Er ist immer ehrlich", betonte der Nürnberger.

Bei Tommy sehe das laut Maurice hingegen etwas anders aus. "Tommy ist ein 'Fuckboy' in Anführungsstrichen. Er spielt gerne mit Frauen", äußerte er. Das sei auch der eindeutige Unterschied zwischen ihm selbst und dem Ex-Schwimmer. "Aber charakterlich haben wir uns gut verstanden. Er ist ein lustiger Mensch, er bringt einen zum Lachen", hielt er fest. Till Adam erklärte unterdessen, er habe bereits gehört, dass die Show bei Weitem nicht so interessant sei wie "Ex on the Beach", weswegen er das Abenteuer seiner TV-Kumpels gar nicht so intensiv verfolge.

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Eric Sindermann bekannt als Dr.Sindsen bei seiner Fashionshow

Promiflash Maurice Haushammer bei der Dr.Sindsen-Fashionshow

TVNow Till Adam und Hanna Annika bei "Ex on the Beach"

