Haben Anne Wünsche (30) und ihr Karim weitere Zukunftspläne? Gerade erst hat die Influencerin stolz verkündet, dass sie und ihr Partner ein Baby bekommen. Die TV-Bekanntheit hat schon einige Schwangerschaftstests gemacht – und erhielt immer wieder dasselbe Ergebnis: Sie kann sich auf Kind Nummer drei freuen. Aber bedeutet die Familienvergrößerung auch, dass Anne und Karim bald nach einer gemeinsamen Wohnung Ausschau halten und sogar heiraten? Im Gespräch mit Promiflash klärte die Ex-Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin das auf.

"Heiraten werden wir wohl nie und das ist auch völlig okay so", erklärte die 30-Jährige. Der Schritt vor den Traualtar ist den beiden offenbar nicht besonders wichtig – was eine gemeinsame Bleibe angeht, sieht es schon ganz anders aus: Die werdenden Eltern haben vor, sich ihre vier Wände zukünftig zu teilen. "Wir werden zusammenziehen, ja", verriet Anne gegenüber Promiflash. Konkrete Pläne gibt es aktuell aber noch nicht. "Nur wann und wie usw. wollen wir erst später entscheiden. Ich denke, ab dem vierten Monat", erzählte die TV-Bekanntheit.

Karim kann sich dann aber nicht nur auf das Zusammenleben mit seinem eigenen Sprössling freuen, sondern auch auf Annes Töchter aus früheren Beziehungen. Mit Juna und Miley verbringt der Freund der Ladenbesitzerin aber ohnehin viel Zeit. "Meistens teile ich es aber nicht auf Social Media. Da er viel arbeitet und ich mit dem Laden und den Onlineshops viel zu tun habe, sehen wir uns meistens erst am Abend. Am Wochenende nehmen wir uns dann die Zeit für Ausflüge zu viert", plauderte Anne im Sommer aus.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Karim

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Karim und Anne Wünsche

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de