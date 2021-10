Wünscht Emma Bunton (45) sich später einmal eine Karriere in der Showbranche für ihre beiden Söhne? Im Juli dieses Jahres hatte das Ex-Spice-Girl ihren Langzeitverlobten Jade Jones (42) geheiratet. Zusammen hat das Paar bereits zwei Kinder: den 14-jährigen Beau und den zehnjährigen Tate. Diese sind der ganze Stolz der Sängerin, wie sie auch gerne im Netz betont. Doch wollen die Sprösslinge von Emma und Jade später ebenfalls ins Showbusiness einsteigen?

"In unserem Haus sind Musik und Tanz immer präsent, daher ist es ziemlich schwer für sie, das Performen nicht zu lieben", verriet die 45-Jährige dem Magazin Hello! in einem Interview. "Aber beide mögen gerade so vieles, wie Kunst, Sport, Lesen oder Filme. Daher ist es schwer zu sagen, ob einer der beiden in die Branche einsteigen wird", erzählte sie weiter. Sie und ihre Familie würden sich aber in allem unterstützen, das sie tun.

Generell stehen sich die Sängerin und ihre Söhne sehr nahe. "Ich habe das Glück, dass sie ständig mit mir reden", gestand Emma. Ihr sei es wichtig, immer offene Gespräche mit ihren Kindern führen zu können. Denn dadurch hätten die beiden Jungs ihr schon viel auf ihrem Weg beigebracht.

Anzeige

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton mit ihrer Familie

Anzeige

Getty Images Jade Jones und Emma Bunton

Anzeige

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton und ihre Familie im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de