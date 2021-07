Emma Bunton (45) ist nun offiziell unter der Haube! Bereits seit 1998 sind das Mitglied der Spice Girls und Musiker Jade Jones (42) ein Paar. Im Jahr 2006 folgte die Verlobung der beiden Turteltauben. In der Zwischenzeit wurden die Sängerin und der Künstler auch Eltern von zwei Kindern. Jetzt wagte das Pärchen offenbar den lang ersehnten nächsten Schritt: Emma und ihr Jade gaben sich das Jawort!

Via Instagram verkündete Emma am Dienstag stolz: "Mr. und Mrs. Jones!" Die Blondine hat also den Nachnamen ihres Liebsten angenommen. Passend dazu veröffentlichte die Beauty einen Schnappschuss, der sie in einem weißen Kleid samt Blumenkranz im Haar zeigt. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen schmiegt sich das frisch vermählte Brautpaar eng aneinander.

Und auch auf dem Social-Media-Profil von Emmas Gatte Jade ist eine Aufnahme der Trauung zu finden. Total romantisch posiert das Couple vor einem Bogen voller weißer Rosen. "Ich und Mrs. Jones", kommentierte der britische R'n'B-Star den Beitrag mit seiner Ehefrau.

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton mit ihrer Familie

Getty Images Emma Bunton im Februar 2019

Instagram / emmaleebunton Emma Bunton und ihr Verlobter Jade Jones

