Huch! Hat sich Bill Kaulitz (32) jetzt etwa verplappert? Schon seit ein paar Wochen versorgt seine Schwägerin, Heidi Klum (48), ihre Fans im Netz mit reichlich Grusel-Content – die Modelmama scheint das Fest kaum mehr erwarten zu können. Jetzt offenbarte Bill, unter welchem Motto Heidi den 31. Oktober in diesem Jahr feiern wird und als was sie sich verkleiden will.

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" plauderten die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (32) über das anstehende Fest – und der Tokio Hotel-Frontmann verriet: "Heidi hat sich gedacht, sie macht was im Katzen-Thema. Ich glaube, sie ist eine Katze oder ein Raubtier oder so was." Passend zum Motto wolle sich Bill als Löwe verkleiden – Tom hingegen hat, wie es scheint, keine Lust, sich dem Thema zu beugen und verkündete: "Okay, dann komme ich als Maus." Gibt es am kommenden Sonntag im Hause Klum also doch noch eine kleine Feier zu Halloween?

Vor wenigen Monaten erklärte Heidi gegenüber Too Fab, dass ihre legendäre Kostümparty in diesem Jahr nicht stattfinden wird: "Bei allem, was gerade auf der Welt passiert, habe ich das Gefühl, dass es noch zu früh ist, um mich mit einer Party wohlzufühlen!" Auch im vergangenen Jahr sagte die 48-Jährige ihre Feier aufgrund der Coronapandemie ab und zelebrierte den Gruseltag stattdessen, indem sie sich zusammen mit ihren Kids als Zombies verkleidete.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum in New York 2019

Getty Images Heidi Klum, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz

Instagram / heidiklum Heidi Klums Kinder zu Halloween 2020

