Romantik pur bei Romina Palm (22) und Stefano Zarrella (30). Erst im Sommer hatten sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Manager von Pietro Lombardi (29) miteinander verlobt. Stefano war in der Ewigen Stadt Rom vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Jetzt traten die beiden ihren nächsten Pärchentrip an – dieses Mal ging es in die Stadt der Liebe: nach Paris.

Auf Instagram kann man aktuell verfolgen, was Romina und Stefano in der französischen Metropole so alles vorhaben. Ganz oben auf ihrer Liste steht natürlich Sightseeing und ein Besuch des Eiffelturms. Das konnten die zwei schon abhaken. Auch leckeres Essen genossen sie schon. Auf ihrer Wunschliste steht allerdings noch einiges: unter anderem ein Besuch des Louvre, des Arc de Triomphe oder auch der Kathedrale Notre-Dame. Außerdem wollen die beiden auf der Einkaufsstraße Champs-Élysées in den Geschäften stöbern.

Für ihren Städtetrip liehen sich Romina und Stefano übrigens das Auto ihres Kumpels Pietro aus. Der Wagen des Musikers ist offenbar um einiges größer als das Fahrzeug des Pärchens und dadurch für die Strecke von Köln nach Paris natürlich sicherer.

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und Romina Palm im Juli 2021 in Rom

Instagram / rominapalme Romina Palm im Oktober 2021

Getty Images Romina Palm für Marcel Ostertag auf der Berlin Fashion Week

