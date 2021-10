Yeliz Koc (27) gibt ehrliche Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama! Seit drei Wochen ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin Mutter. Töchterchen Snow Elanie und sie haben sich schon gut aneinander gewöhnt. Doch noch läuft nicht alles wie gewünscht – Yeliz hat zunächst zu wenig Milch produziert. In ihrer Instagram-Story postete sie nun aber ein besonders intimes Bild: Ihr Pyjama ist an der Brust komplett nass – die Milchproduktion wurde also offenbar endlich angeregt. Nicht das einzige private Foto, das die 27-Jährige mit ihren Followern teilt...

