Sarah-Jane Wollny (23) gibt Einblicke in ihren Arbeitsalltag! Für das TV-Format Die Wollnys steht sie seit Jahren zusammen mit ihren Geschwistern und dem Familienoberhaupt Silvia Wollny (56) vor der Kamera. Nach dem Realschulabschluss hatte die Reality-TV-Bekanntheit allerdings auch eine Ausbildung als Krankenpflegerin angefangen und in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen. Im Netz spricht sie nun offen über ihre Berufswahl und darüber, ob ihr die Arbeit als Pflegerin gefällt.

In ihrer Instagram-Story schwärmte die 23-Jährige von ihrem Job im Intensivpflegedienst. Zurzeit betreut sie einen Patienten in dessen Zuhause. "Man bekommt so viel Dankbarkeit zurück. Es ist ein toller Beruf", betonte Sara-Jane. Der Stress sei dabei jedoch nicht zu unterschätzen. Die Blondine hat aber gelernt, damit umzugehen: "Man muss sich selbst ein paar Ruhepausen gönnen und einfach mal einen Tag nichts tun, wenn man merkt, dass es zu viel ist."

Im Moment arbeitet sie nur 15 Tage im Monat. An ihren freien Tagen hat Sarah-Jane damit noch genug Zeit für ihren Freund. Die Beauty kann sich sogar vorstellen, bis zur Rente in der Pflege zu arbeiten. "Ja, weil es mir sehr viel Spaß macht. Aber man weiß ja nie, was so kommt", erklärte sie.

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush

