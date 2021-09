Sarah-Jane Wollny (22) zeigt sich verliebt im Netz! Bei Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie steckt die TV-Bekanntheit zwischen ihrer Mutter Silvia Wollny (56) und ihren Geschwistern meist im Trubel. Auch auf ihrem Social-Media-Kanal teilt die Blondine ihr verrücktes Leben. Dabei verblüfft sie in letzter Zeit nicht nur mit Diät-Erfolgen, sondern überrascht auch mit ihrem Liebesleben. Schon vor einem Jahr hatte Sarah-Jane zwar verkündet, dass sie glücklich vergeben sei. Nun präsentiert sie aber endlich den Mann an ihrer Seite!

Derzeit verbringen die beiden Turteltauben einen romantischen Urlaub in der Türkei und scheinen dort jede gemeinsame Minute zu genießen. Via Instagram teilt die 22-Jährige einen niedlichen Schnappschuss von sich und ihrem Freund Tinush – und dafür gibt es auch einen feierlichen Anlass. "Geburtstagskind", betitelt Sarah-Jane das Pärchenbild, auf dem ihr Partner sie in den Arm nimmt. In den Hashtags ist sogar von "endloser Liebe" die Rede.

In der Kommentarspalte drücken zahlreiche Fans ihre Freude über das Liebesglück aus und wünschen dem Paar nur das Beste. Auf die Nachfrage, wie lange die beiden schon zusammen sind, antwortet Sarah-Jane einem Follower sogar. "Am 18. September ein Jahr und zwei Monate", verrät sie dort.

