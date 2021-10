Herbert packt auf den letzten Metern von Petras Umzug selbst mit an! Der Erlebnisbauernhofbetreiber und die kaufmännische Angestellte fanden bei Bauer sucht Frau International ineinander die große Liebe. Wenige Wochen nach den Dreharbeiten kündigte Petra sogar an, für den 55-Jährigen nach Ungarn auswandern zu wollen – und bald ist es offenbar schon so weit: Herbert hilft ihr nun bei den letzten Umzugsvorbereitungen.

Auf Instagram teilte Petra eine Collage, auf dem sie und Herbert beim Sachen packen zu sehen sind. "Zu zweit geht alles besser", schwärmte die 54-Jährige in der Bildunterschrift. Mit dem Hashtag #aufgehts verdeutlichte sie, dass sie ihr Zuhause in Rheinland-Pfalz offenbar schon bald hinter sich lässt. Zu einer weiteren Aufnahme schrieb sie: "Der Countdown läuft."

In der letzten "Bauer sucht Frau International"-Folge der diesjährigen Staffel betonte Petra, wie viel sich durch den Umzug in ihrem Leben ändert. "Für Herbert gebe ich daheim alles auf, meinen Job, meine Wohnung. Eigentlich gebe ich meine komplette Existenz in Deutschland auf. Aber das ist es mir wert", erklärte die Brillenträgerin.

Herbert und Petra bei "Bauer sucht Frau International"

Instagram / petrahaxel Petra, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2021

Instagram / konekeherbert Herbert und Petra, diesjährige "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

