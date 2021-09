Herbert und Petra sind auch nach ihrer Bauer sucht Frau International-Teilnahme noch überglücklich miteinander! Der Erlebnisbauernhofbetreiber und die Personalberaterin haben in der Kuppelshow nichts anbrennen lassen. Nach nur wenigen Tagen widmete Herbert seiner Auserwählten die magischen drei Worte. Nach der Hofwoche hieß es für sie aber erstmal Abschied voneinander nehmen – doch der war nicht von langer Dauer: Petra wollte Herbert wieder besuchen. Mittlerweile plant sie sogar, bei ihm einzuziehen!

In der aktuellen Folge des Flirt-Formats verriet Petra, dass sie für den Ponybesitzer nach Ungarn auswandern möchte: "Für Herbert gebe ich daheim alles auf, meinen Job, meine Wohnung. Eigentlich gebe ich meine komplette Existenz in Deutschland auf. Aber das ist es mir wert." Herbert ist darüber mehr als froh. Es sei schön zu sehen, was für ein Vertrauen Petra in ihre Liebe habe. "Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft", betonte der Vater von zwei Töchtern.

Darüber hinaus hat Petra inzwischen auch Herberts Kinder kennengelernt – und auch die scheinen von der Rheinland-Pfälzerin überaus begeistert zu sein. "Ich bin positiv überrascht, dass besonders meine Kinder die Petra sehr schnell ins Herz geschlossen haben. Sie akzeptieren sie und freuen sich für mich mit", schwärmte Herbert.

Petra, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmerin 2021

"Bauer sucht Frau International"-Kandidat Herbert

Herbert und Petra bei "Bauer sucht Frau International"

