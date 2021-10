Yasin und Samira Cilingir zeigen stolz ihren Sohn! Im Dezember des vergangenen Jahres sind die ehemaligen Love Island-Teilnehmer zum ersten Mal Eltern geworden: Der kleine Malik-Kerim erblickte das Licht der Welt. Auch wenn Yasin und Samira regelmäßig über ihren Alltag mit Kind plaudern, sind gemeinsame Aufnahmen mit dem Hosenmatz eine echte Rarität. Doch jetzt hat das Paar offenbar eine Ausnahme gemacht: Yasin und Samira teilten beide ein seltenes Bild mit Malik!

Auf Instagram veröffentlichte Samira ein Spiegelselfie mit ihrer kleinen Familie. Maliks Gesicht sieht man allerdings nicht. Er schaut zu seinen Eltern, während diese mit einem breiten Lächeln in die Kamera blicken. Auch auf Yasins Schnappschuss ist nur der Hinterkopf des kleinen Jungen zu sehen. Malik blickt in Richtung des Kölner Doms, der im Hintergrund zu erkennen ist, als Yasin ihm einen Kuss auf Stirn gibt. "Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich Ja zu deiner Mama sagte. Es war für mich der schönste und beste Schritt, den ich je gemacht habe. [...] Mit euch beiden weiß ich, dass wir alles schaffen können", schwärmte der Hamburger in der Bildunterschrift.

Schon vor der Geburt stand für die Das Sommerhaus der Stars-Bewohner fest, dass sie das Gesicht ihres Babys erst einmal nicht im Netz zeigen möchten. "Wenn das Kind ein Säugling ist, dann nein. Wenn es größer ist, dann schon. Aber es wird nicht so viele Bilder geben, vielleicht mal von hinten", erklärte Samira in einem Instagram-Livestream.

Instagram / yasin__ca Samira und Yasin Cilingir mit ihrem Sohn Malik

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira im Februar 2021 in Hamburg

Instagram / samira.bne Yasin und seine Frau Samira auf Teneriffa

