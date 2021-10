Yeliz Koc (27) kann sich mit ihrem Nachwuchs offenbar sehr glücklich schätzen! Vergangene Woche machte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin die süße Neuigkeit im Netz publik, dass sie und ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (29) erstmals Eltern geworden sind: Sie durften ihre Tochter Snow Elanie auf der Welt begrüßen! Mittlerweile ist die Neu-Mama wieder zu Hause – und genießt die erste Zeit mit ihrem Baby in vollen Zügen. Jetzt verriet Yeliz, dass die Kleine bisher ein echter Engel sei!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 27-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Community. Natürlich interessierten sich viele Fans brennend dafür, wie die Beauty mit ihrem Nachwuchs zurechtkommt. Yeliz kam dabei gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Bis auf die ersten Tage finde ich sie sehr pflegeleicht", jubelte sie. Ihre Tochter schlafe nachts meistens sogar drei bis vier Stunden am Stück, bevor sie gefüttert und gewickelt werden müsse.

Mittlerweile hat die gebürtige Hannoveranerin auch schon einige Details zur Geburt preisgegeben. So erzählte Yeliz beispielsweise im Netz, dass sie auf natürliche Weise entbunden habe – und sogar auf eine PDA verzichtet hatte. "Ich hatte euch ja bereits gesagt, meine Angst vor Spritzen und Nadeln ist schlimm. Ich wurde öfters gefragt, aber ich habe immer abgelehnt", berichtete sie von der Entbindung.

Yeliz Koc und ihre Tochter

Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie

Yeliz Koc, Influencerin

