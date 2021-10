Denken Sarah Engels (29) und ihr Ehemann Julian (28) schon an weiteren Nachwuchs? Die Sängerin und der Kicker werden in wenigen Wochen Eltern einer Tochter. Während es für Julian das erste Kind ist, hat Sarah bereits einen Sohn aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi (29). Alessio wird mit seinen sechs Jahren nun also großer Bruder. Doch wollen Sarah und Julian eigentlich noch mehr Babys?

Offiziell abgeschlossen scheint die Kinderplanung bei dem Paar noch nicht zu sein. Bei einem Q&A auf Instagram entgegnete Sarah auf die Frage, ob sie noch mehr Kinder möchte: "Da bin ich recht offen. Zwar finde ich zwei sehr passend, aber wer weiß, was die Zukunft bringt." Statt über weiteren Nachwuchs nachzudenken, möchte die 29-Jährige sich aber zunächst auf die bevorstehende Geburt konzentrieren. "Jetzt zählt erst mal, dass die Kleine gesund auf die Welt kommt", machte sie deutlich.

Den genauen Geburtstermin ihrer Tochter behalten Sarah und Julian für sich. Es ist aber gut möglich, dass es schon bald losgehen könnte. Die ehemalige DSDS-Finalistin hat schon alles für die Klinik zusammengepackt. "Ich nehme zwei Taschen mit. Ich habe entschieden: eine Tasche für die Geburt selbst und dann noch eine große Tasche für den Krankenhausaufenthalt", verriet sie.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Familie im Oktober 2021 auf Kreta

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels im August 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Musikerin

