Beim Wiedersehen der Sommerhaus der Stars-Promis kracht es gewaltig! Heute Abend steht nicht nur das große Finale der Sendung an. Nach dem Showdown treffen zudem alle Paare wieder aufeinander. Und dabei geht es richtig rund: Ein erster Clip der Reunion vermittelt bereits einen Eindruck, wie intensiv das Sommerhaus-Special wird – und vor allem wie Benjamin Melzer richtig wütend wird!

RTL.de veröffentlichte vorab einige Szenen, die aus der heutigen Sendung stammen. Richtig sauer wendet sich Ben darin in Richtung seines Kollegen Mike Cees-Monballijn und schimpft: "Ich bin einfach so sauer. Ich bin sauer, enttäuscht. Wirklich!" Das Transgender-Model wirft dem Berliner weiterhin vor, in den Interviews eine "große Fresse" gehabt zu haben, vor ihm jedoch immer nett gewesen zu sein: "Ich fühle mich so verarscht von dir!"

Der Grund für den Ausraster des 34-Jährigen dürfte den Fans klar sein. Denn offenbar bekamen die Sommerhaus-Bewohner während der Dreharbeiten kaum mit, wie sich Mike abseits der Gruppe aufführte – auch seiner Frau Michelle gegenüber. Das betonte Ben zuletzt schon im Promiflash-Interview: "Mike hat vor uns beiden nicht in dieser Form mit Michelle geredet. Mittlerweile sind wir schockiert und fassungslos!"

RTL Benjamin Melzer, "Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2021

RTL Mike Cees-Monballijn

RTL / Stefan Menne Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

