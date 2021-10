Ai, ai, ai – Silvio Heinevetter (37) wird zum Nackedei! Als Handballtorwart hat der Ex-Freund von Simone Thomalla (56) offenbar so gar keine Scheu, seinen durchtrainierten Körper öffentlich zur Schau zu stellen. Dabei nimmt sich der Sportler jedes Mal aufs Neue nicht allzu ernst. Doch jetzt postete der 36-Jährige ein Foto, auf dem er sich etwas anders als sonst präsentierte: Silvio zeigte sich völlig hüllenlos!

Auf Instagram gab es den sexy Schnappschuss von Silvio zu sehen. Darauf fährt der Handballprofi auf einem Fahrrad und macht ganz cool das Peace-Zeichen – doch seinen Körper bedeckt kein einziges Stück Stoff – einzig schwarze Schlappen trägt er an den Füßen. Mit "Immer die richtige Schuhwahl" kommentierte Silvio das ulkige Foto.

In der Kommentarspalte rasteten Fans völlig aus. "Ich will ein Kind mit dir!", schrieb zum Beispiel Finch (31). Andere User machten sich wiederum einen Spaß aus Silvios pikantem Schnappschuss. "Kein Sattel oder warum das Grinsen?", gab ein Fan einen lustigen Kommentar zu dem Nackedei-Foto ab. Was sagt ihr zu Silvios Bild? Lustiger Schnappschuss oder zu viel des Guten? Stimmt unten ab!

Instagram / heinevetter12 Silvio Heinevetter, Handballtorwart

Getty Images Silvio Heinevetter bei der Handball-Weltmeisterschaft in Berlin im Januar 2019

Instagram / finch Finch, Rapper

