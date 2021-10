Bei diesem Anblick dürfte so mancher Mensch schwach werden. Kourtney Kardashian (42) zeigte sich zwar schon des Öfteren ziemlich aufreizend im Netz oder auf den roten Teppichen der Welt – doch jetzt legt die Reality-TV-Darstellerin tatsächlich nochmals eine Schippe drauf. Nachdem sie zuletzt romantische Fotos teilte, auf denen sie auf Rosenblättern lag, wird es nun ultrasexy: Die Kalifornierin setzt sich nur mit einem Handtuch bekleidet und im Femme-Fatale-Look in Szene!

"Die Entstehung von Nancy", betitelt die 42-Jährige die beiden Schnappschüsse von sich auf Instagram. Hier sitzt sie nur in einem knappen Handtuch bekleidet auf einem Make-up-Stuhl und lässt sich von einem Visagisten zurechtmachen oder besser gesagt komplett verwandeln – und zwar in Nancy. Gemeint ist Nancy Spungen, die Lebensgefährtin von Sid Vicious, dem Bassisten der Punkrockband Sex Pistols. Mit der blonden Perücke und den Smokey Eyes, die Kourtney auf den Fotos rockt, sieht sie der Punk-Lady zum Verwechseln ähnlich. Verrät sie ihren Followern mit den Bildern etwa ihr diesjähriges Halloweenkostüm?

Doch was wäre Nancy ohne ihren Sid? Das dachte sich wohl auch Travis Barker (45), der Verlobte des Keeping up with the Kardashians-Stars, und verkleidete sich passend zu Kourtneys Aufmachung als der legendäre Rockstar. Zu den Aufnahmen von ihnen in ihren Partner-Kostümen schreibt die Dreifachmutter: "Bis dass der Tod uns scheidet" – eine Anspielung auf den tragischen und viel zu frühen Tod von Sid und Nancy. Der Blink-182-Drummer reagiert darauf in der Kommentarspalte wiederum mit: "Unsere Liebe wird niemals sterben."

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im Oktober 2021

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian als Sid Vicious und Nancy Spungen

