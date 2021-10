Kourtney Kardashian (42) kann es immer noch nicht richtig glauben: Sie ist verlobt! Vor rund einer Woche hat ihr Liebster Travis Barker (45) der Reality-TV-Bekanntheit einen superromantischen Heiratsantrag am Strand gemacht – und sie hat Ja gesagt. Für die Schwester von Kim Kardashian (41) wird es die erste Ehe. Kein Wunder also, dass die Beauty total aufgeregt und stolz ist: Im Netz feierte Kourtney ihre Verlobung jetzt mit ziemlich sexy Fotos...

Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige zwei Schnappschüsse, die sehr wahrscheinlich ihr frischgebackener Verlobter von ihr geschossen hat: Kourtney liegt hier in einem Meer aus Rosenblättern auf dem Bett – und trägt offenbar nichts als ihrem funkelnden Verlobungsring! Gut möglich, dass diese Bilder in der Nacht ihrer Verlobung entstanden sind. Dafür sprechen nicht nur die Blütenblätter, sondern auch die Bildunterschrift: "Ich kann nicht glauben, dass es schon eine Woche her ist, Travis!"

Kourtney – und natürlich auch Travis – bekamen bereits zahlreiche Komplimente für die freizügigen Pics. Ein paar Fans schmunzeln außerdem in den Kommentaren: "Wir wissen ganz genau, was ihr vor diesen Fotos gemacht habt..." und "After-Sex-Selfie? Klassiker!" Wie gefallen euch die Bilder? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / simonhuck Kourtney Kardashian und Travis Barker auf ihrer Verlobungs-Party

