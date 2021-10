Sie kann bereits auf eine lange Karriere zurückblicken! Kristen Stewart (31) stand bereits als Teenager in Filmen wie "Panic Room" und "Cold Creek Manor" neben Weltstars wie Jodie Foster (58) und Sharon Stone (63) vor der Kamera. Spätestens mit ihrer Hauptrolle in der Twilight-Reihe gelang ihr 2008 dann der weltweite Durchbruch. Vor Kurzem stellte die Schauspielerin in Venedig ihren neuen Film "Spencer" vor. Darin verkörpert die 31-Jährige Prinzessin Diana (✝36) – was ihr in den Augen vieler Experten einen Oscar einbringen könnte. Kein Wunder: Bei den Filmfestspielen in der italienischen Lagunenstadt gab es minutenlange Standing Ovations!

