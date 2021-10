Kristen Stewart (31) strahlt mit ihren Kollegen um die Wette. In seinem neuen Film Spencer beleuchtet Regisseur Pablo Larrain drei schicksalsschwere Tage im Leben von Prinzessin Diana (✝36). Kürzlich wurde auch endlich der erste Trailer veröffentlicht, der viel Spannung verspricht. Am 27. Januar soll das Drama dann in den deutschen Kinos anlaufen. Nun feierte "Spencer" aber erst einmal in Großbritannien seine große Premiere, für die sich Kristen und der gesamte Cast herausgeputzt hatten.

Auf dem 65. BFI Filmfestival in London lief die Besetzung des Historiendramas nun gemeinsam über den roten Teppich. Im Fokus stand dabei besonders Hauptdarstellerin Kristen, die in einem trägerlosen grauen Kleid lächelnd für die Fotografen posierte. Auch mit ihren beiden Filmsöhnen, gespielt von Jacki Nielen und Freddie Spry, ließ sich die 31-Jährige ablichten. Bei der Filmpremiere war zudem Jack Farthing (35), der Prinz Charles (72) spielt, anwesend. Auch die Darsteller von Queen Elizabeth II. (Stella Gonet), Darren McGrady (Sean Harris) und Prinzessin Anne (Elizabeth Berrington) nahmen an der Feier teil.

Seine Weltpremiere hatte der Film bereits im vergangenen Monat bei den Filmfestspielen von Venedig. Dort verzauberte Kristen alle Anwesenden in zwei verschiedenen Outfits. Während die Twilight-Darstellerin zu einem Fototermin am Vormittag in einer schwarzen Jacken-Shorts-Kombination von Chanel erschien, trug sie am Abend einen mintgrünen Look. Zu ihren weißen Pumps kombinierte sie ein ärmelloses Top und einen Hosenrock, die als Gesamtlook an ein Nachthemd erinnerten.

Getty Images Kristen Stewart bei der UK-Premiere von "Spencer" im Oktober 2021

Getty Images Jacki Nielen, Kristen Stewart und Freddie Spry bei der UK-Premiere von "Spencer"

Getty Images Kristen Stewart bei der UK-Premiere von "Spencer" im Oktober 2021

