Lorik Bunjaku (25) bereut nicht den Kuss mit Denise Hersing (25), sondern seine unglückliche Wortwahl. In der ersten Folge von Bachelor in Paradise flogen bereits erste Funken: Der Mannheimer und die Braunschweigerin gingen auf Tuchfühlung und küssten sich sogar. Allerdings redete sich Lorik am nächsten Tag um Kopf und Kragen und schob die Knutscherei auf seinen Alkoholkonsum. Im Gespräch mit Promiflash betonte er jetzt allerdings: Damit habe er keineswegs gemeint, dass er Denise gar nicht küssen wollte – ganz im Gegenteil...

"Das war so gemeint, dass ich mich nüchtern eventuell nicht getraut hätte, sie so 'früh' zu küssen. Ich hätte mich da vielleicht besser ausdrücken müssen. Das kam falsch rüber", gestand der 25-Jährige gegenüber Promiflash und versuchte die Situation genauer zu erläutern. Immerhin habe er danach auch direkt betont, dass er den Kuss nicht bereut. Für ihn ist klar: Er hätte genau so wieder gehandelt – denn er findet nicht, dass er und die Blondine sich zu früh nähergekommen sind. "Der Kuss kam nicht zu früh, da wir uns beide super verstanden und uns zueinander hingezogen gefühlt haben", erklärte er.

Dass er die Knutscherei während der Show erst mal geheimhalten wollte, hätte auch nichts damit zu tun gehabt, dass er Denise auf Abstand halten wollte. "Ich wollte einfach nicht, dass der Kuss bei den anderen zum Gesprächsthema wird. Es war schließlich mein erster Kuss im TV. Ich war etwas überfordert", erinnerte sich Lorik.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" auf TVNow.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL Denise Hersing, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Kandidat Lorik Bunjaku

Anzeige

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de