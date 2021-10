Sarah Jessica Parker (56) lässt die Fans einen seltenen Blick auf ihren Sohn werfen. Die Sex and the City-Darstellerin ist Mutter von drei Kindern – hält ihren Nachwuchs aber größtenteils aus dem öffentlichen Leben heraus. Ab und zu hält sie aber ein paar Momente mit ihren Kids durch Bildbeiträge auf Social Media für die Ewigkeit fest. Sohnemann James (19) feierte jetzt Geburtstag – und seine berühmte Mutter kann kaum glauben, wie die Zeit vergeht.

"Er ist 19. Seit heute", begann die Schauspielerin am Donnerstagnachmittag einen emotionalen Post auf Instagram. Dazu teilte sie ein seltenes Foto von dem Teenager. Tatsächlich fiel es der Beauty aber schwer, diese Zeilen zu schreiben – denn an seinem Geburtstag war ihr Sprössling nicht zu Hause, um den Tag mit seiner Mama zelebrieren zu können. Klein-James ist gar nicht mehr so klein – und flügge geworden. "Er ist heute nicht mit uns aufgestanden. Er lebt sein eigenes Leben, studiert. Ist unter neuen Freunden und schickt und Infos heim – es gibt so viel zu erzählen", berichtete Sarah Jessica in dem Beitrag.

Tatsächlich hatte die US-Amerikanerin schon vor ein paar Wochen einen sentimentalen Post bezüglich James' neuem Lebensabschnitt gemacht. Zu Bildern, auf dem ihre Community den 19-Jährigen und seine jüngeren Schwestern jeweils von hinten sehen konnte, schilderte sie, dass sie es kaum glauben kann, dass ihr Ältester jetzt aufs College geht: "Innerhalb von sieben Tagen: Einer überschreitet die Schwelle zum ersten Jahr am College, die anderen gehen in die siebte Klasse." Zu Hause fühle sich alles nun ein bisschen anders an.

Instagram / sarahjessicaparker James Broderick

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker posiert im Oktober 2020

Instagram / sarahjessicaparker James Broderick

