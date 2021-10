Joelina Drews (26) hat den Mann fürs Leben gefunden! Im Sommer machte die Tochter von Ramona (48) und Jürgen Drews (76) ihre Beziehung offiziell. Seit einigen Monaten ist die Musikerin mit dem Star-Produzenten Adrian Louis zusammen und total glücklich. Es ist das erste Mal, dass sie sich zusammen mit einem Mann in der Öffentlichkeit zeigt. Und bei den beiden wird es sogar schon ernst: Joelina und ihr Liebster ziehen zusammen!

Für die Liebe lässt die 26-Jährige ihr Leben in Berlin zurück und zieht zu ihrem Adrian nach München. "Wir vermissen uns immer so sehr und halten es nicht lange ohneeinander aus", erklärt Joelina gegenüber Bild. Der Umzug ist bereits im vollen Gange. Im November sollen auch ihr Bett und ihr Sofa aus Berlin einen Platz in der Wohnung finden. "Davon konnte ich mich nicht trennen. Das haben wir jetzt doppelt", betont sie.

Ramona und Jürgen freuen sich für das Liebesglück ihrer Tochter. "Ihr Freund ist ihr Ein und Alles, sie liebt ihn heiß und innig. Das sagt sie Ramona immer wieder am Telefon", plaudert der Schlagerstar aus. Jürgen hat für seinen Schwiegersohn in spe sogar einen Spitznamen: Glitschi – weil Adrian sich einst eine Ladung teure Creme ins Gesicht geklatscht hatte und glitschig aussah...

