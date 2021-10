So entspannt zeigen sich Meadow Walker (22) und ihr Ehemann Louis Thornton-Allan! Die Tochter von Schauspieler Paul Walker (✝40) überraschte ihre Fans mit einem Schnelldurchlauf in Sachen Liebe: Im vergangenen Juli machte sie ihre Beziehung zu Louis offiziell, einen Monat später folgte ihre Verlobung – und jetzt sind die beiden seit ein paar Tagen schon Mann und Frau! Nach der Hochzeitsfeier wurde das Paar nun erstmals gesichtet.

Just Jared liegen Aufnahmen vor, die Meadow und Louis am vergangenen Mittwoch auf dem Weg zum Mittagessen in New York City zeigen. Die 22-Jährige ist eingemummelt in einen Kapuzenpullover, während sie ihren Hund und ihr Handy trägt. Auch ihr Gatte hat sich bei den herbstlichen Temperaturen einen Schal um den Hals gewickelt. Nachdem man sie zuletzt in ihren schicken Hochzeitsoutfits gesehen hat, bestehen sie in ihrem deutlich lässigeren Look den ersten Alltagstest.

Bei der Zeremonie in der Dominikanischen Republik rückte ihre festliche Garderobe aber kurze Zeit in den Hintergrund: Als Meadow durch den Mittelgang zu ihrem Zukünftigen schritt, nahm jemand ganz Besonderes die Stelle ihres Vaters ein, um sie zu begleiten. Vin Diesel (54) war nicht nur Pauls Fast & Furious-Kollege, sondern auch ein sehr enger Freund von ihm.

Instagram / meadowwalker Meadow Walker und Louis Thornton-Allan

Instagram / meadowwalker Louis Thornton-Allan und Meadow Walker

Instagram / meadowwalker Vin Diesel und Meadow Walker

