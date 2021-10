Schwanger und verliebt in den Herbst hinein! Die erfolgreiche YouTuberin Dagi Bee (27) ist derzeit in freudiger Erwartung auf den ersten gemeinsamen Nachwuchs von Ehemann Eugen Kazakov (27). In einer großen Gender-Reveal-Party verkündete sie bereits, dass die werdenden Eltern einen kleinen Sohnemann erwarten. Schon in wenigen Monaten soll das Baby kommen. Nun meldete sich die Schwangere mit einem verliebten Pärchenbild bei ihrer Community und gibt auch gleich ein neues Babyupdate!

Dagi postete in ihrer Instagram-Story ein süßes Foto von sich und ihrem Freund. Umgeben von Laubblättern strahlen die beiden in die Kamera. Zärtlich schmiegen die Blondine und der Creative Director ihre Köpfe aneinander und wirken dabei total verliebt. Besonders fällt außerdem Dagis mittlerweile deutlich gewachsener Babybauch auf, über den die Beauty schützend ihre Hand legt. Das Foto kommentierte sie selbst mit einem Herz. Auch Eugen schien ganz begeistert von dem Bild zu sein und veröffentlichte es kurzerhand auf seinem eigenen Instagram-Profil.

Kurze Zeit später verriet Dagi ihrer Community auch noch, dass sie sich mittlerweile in der 33. Schwangerschaftswoche befindet. Das Baby in ihrem Bauch ist bereits 43,7 cm groß und 1,92 Kilogramm schwer, erzählte sie stolz. Die Influencerin stellte überrascht fest, dass ihr Kleiner damit im Moment so groß und so schwer ist wie eine kleine Melone. "Das ist so verrückt, sich so eine Größe vorzustellen", kommentierte sie ihren Vergleich.

Instagram / dagibee Dagi Bee in Polen im Oktober 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

Instagram / dagibee Dagi Bee im September 2021

