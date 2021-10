Wie verlief eigentlich der Antrag von Dominik Schmitt genau? Aus dem gestern ausgestrahlten Finale von Das Sommerhaus der Stars gingen der Flugbegleiter und Lars Steinhöfel (35) als Sieger hervor. Gleichzeitig machte das Traumpaar seine Verlobung öffentlich. Bei einem romantischen Liebesurlaub in Paris hatte der Blondschopf seinem Partner die Frage aller Fragen gestellt. Im exklusiven Interview mit Promiflash plaudern Lars und Dominik nun über die Details ihrer Verlobung!

"Ich war so überwältigt von diesem Moment – und überglücklich", schwärmt der "Unter uns"-Star im Gespräch mit Promiflash. Demnach sei er von dem Kniefall seines Partners ziemlich überrascht worden. "Ich habe nicht mit einem Antrag gerechnet", gesteht Lars. Zwar habe es in der Vergangenheit immer wieder Situationen gegeben, die sich für eine Verlobung geeignet hätten – doch der Moment in Paris habe nicht dazugehört. Und auch Dominik ist total happy: "Für mich war es schon immer klar, dass Lars DER Mann an meiner Seite ist", erklärt er.

Und wie laufen jetzt die Vorbereitungen für die anstehende Hochzeit? "Wir haben bisher noch keine wirkliche Planung in Sachen Hochzeit", gesteht Dominik. Auch die Siegprämie von 50.000 Euro wolle das Paar vornehmlich nicht für seine Traumhochzeit ausgeben. "Einen Teil der Gewinnsumme werden wir in unseren geplanten Hausbau stecken. Den Rest heben wir für unsere Familienplanung auf", erklärt Dominik.

RTL Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt im "Sommerhaus der Stars" 2021

RTL Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel im "Sommerhaus der Stars"-Halbfinale

Instagram / monsieur_mo_mo Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt in Paris

