Süße Neuigkeiten von Unter uns-Star Lars Steinhöfel (35) und seinem Freund Dominik Schmitt. Gerade erst wurde bekannt, dass das Paar bei Das Sommerhaus der Stars abgeräumt hat: Das Duo bewies sich als besonders nervenstark und setzte sich gegen die anderen VIP-Kandidaten durch. Am Ende konnten die zwei also jubeln und sich über einen Koffer voller Geld freuen. Aber das ist längst nicht die einzig schöne Nachricht am heutigen Abend: Lars und Dominik haben sich nach ihrem Sommerhaus-Sieg verlobt.

Diese News teilten die Turteltauben wenige Momente nach der Reunion-Show auf ihren Instagram-Profilen mit. "Jede Liebesgeschichte ist wunderschön – aber unsere ist meine Lieblingsgeschichte", titelte der Schauspieler zu einem Foto, das ihn und seinen Verlobten vorm Eiffelturm in Paris zeigt. Auf der Aufnahme schaut er den Flugbegleiter nicht nur liebevoll an, er präsentiert auch einen Ring am Finger. Tatsächlich war es nämlich Dominik, der seinem Partner die Frage aller Fragen gestellt hat. Auf einem Bild sieht man, wie der Blondschopf vor dem Easy-Darsteller auf die Knie fällt.

Im Interview mit RTL verriet der 35-Jährige, dass ihn der Antrag im Liebesurlaub völlig überrascht hat. "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet", äußerte er. Eigentlich hatte sich Lars gerade für ein schönes Erinnerungsfoto bereit gemacht – dann kam die entscheidende Zukunftsfrage. Dass Dominik für den Antrag zuständig ist, sei aber schon lange abgemacht gewesen.

Anzeige

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel und Dominik Schmitz in Paris

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / larssteinhoefel Schauspieler Lars Steinhöfel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de