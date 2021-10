Nathalie Volk (24) sorgt für ordentlich Verwirrung. Heute Nachmittag gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin bekannt, dass sie und ihr Verlobter Timur einen Schlussstrich unter ihre Beziehung gezogen haben. Nur kurz nach den Trennungsnews postete die Dunkelhaarige allerdings wieder ein Foto mit ihrem Ex – und heizte damit die Gerüchteküche an: Ist doch wieder alles okay zwischen ihr und dem Rocker? Anstatt einer Erklärung gibt es jetzt aber noch mehr Fragezeichen: Nathalie hat das Bild wieder gelöscht.

Beim letzten Beitrag im Instagram-Feed des Models handelt es sich plötzlich nicht mehr um das Pärchenfoto, sondern um ein Porträt, das Nathalie zeigt – und dieses Posting ist bereits mehrere Tage alt. Ohne jeglichen Kommentar hat die 24-Jährige die Aufnahme, die ihre Fans zuvor so überrascht hat, wieder offline genommen. Steckt dahinter eine größere Bedeutung oder hatte die TV-Bekanntheit vielleicht nur versehentlich ein älteres Foto online gestellt? Kommentiert hatte sie dieses zuvor zumindest nicht.

In ihrer Story richtete Nathalie allerdings ein paar Worte an ihre Community – allerdings nur in Form eines Zitats von James Dean (✝24). "Nur die Sanften sind wirklich immer stark", lautet dieses. Ob sie damit auf die Trennung und eventuell auf Liebeskummer und Herzschmerz anspielt oder etwas anderes dahinter steckt, ließ sie jedoch offen.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur, Juni 2021

