In Riverdale wird es offenbar demnächst richtig magisch! Das deutete sich schon vor ein paar Wochen an, als die fünfte Staffel der Erfolgsserie endete. Wenig später wurde dann sogar bestätigt, dass eine ganz besondere Junghexe einen Gastauftritt in der kommenden Season haben wird: Sabrina (Kiernan Shipka, 21) aus dem bereits abgesetzten Spin-off Chilling Adventures of Sabrina. Spätestens seit diesen aufregenden News warten die Fans gebannt auf neue Infos. Ihre Geduld wird jetzt belohnt: Der erste Trailer gibt nun einen Vorgeschmack darauf, was die Zuschauer bald erwartet!

Angefangen mit der seit Kurzem wieder aufgeflammten Liebe zwischen Betty (Lili Reinhart, 25) und Archie (KJ Apa, 24): In dem einminütigen Teaser, der auf YouTube veröffentlicht wurde, wirkt es sogar so, als ob die beiden den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen wollen, da die Blondine sagt: "Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dein Baby zu bekommen." Ihrem potenziellen Familienglück könnten allerdings etwaige Stolpersteine im Weg liegen. Denn Betty ist später blutüberströmt zu sehen – aber ebenfalls, wie sie Cheryl (Madelaine Petsch, 27) zu einer Séance begleitet.

Die Rothaarige scheint in der neuen Season auch diejenige zu sein, die mit ihren neu entdeckten magischen Fähigkeiten für allerlei Chaos sorgen wird – zumindest dem Trailer nach zu urteilen. In einer Szene spielt Cheryl mit Voodoo-Puppen, und kurz darauf ist sogar die Rede davon, dass der Teufel in Riverdale gesichtet wurde. Außerdem wird eine besondere Storyline angeteasert, die sich über fünf Episoden erstrecken soll. Was es damit genau auf sich hat, erfahren die Zuschauer dann am 17. November, wenn die sechste Staffel auf Netflix startet.

Instagram / writerras Madelaine Petsch, Roberto Aguirre-Sacasa und Kiernan Shipka am Set von "Riverdale"

Netflix / Diyah Pera Archie (KJ Apa) und Betty (Lili Reinhart) in "Riverdale"

Netflix Madelaine Petsch als Cheryl Blossom in "Riverdale"

