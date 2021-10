Let's Dance-Fans müssen sich zwar noch ein wenig gedulden, bis ihre Lieblingstanzshow wieder über die TV-Bildschirme flimmert – doch diese News dürften das Warten versüßen! Kaum ein Jahr vergeht, in dem das erfolgreiche Tanzformat nicht der Quotenhit schlechthin ist. 2022 geht die beliebte Show mit der Kultjury rund um Joachim Llambi (57) zum 15. Mal an den Start. Und eine Kandidatin steht offenbar auch schon fest...

Wie Bild am Sonntag erfahren haben will, wird angeblich eine Schlagersängerin das Tanzbein schwingen! Die Musikerin Michelle (49) soll Ende Februar immer am Freitagabend bei "Let's Dance" zu sehen sein. Laut der Zeitschrift habe der Sender die 49-Jährige bereits für frühere Staffeln angefragt – aus zeitlichen Gründen habe sie aber immer abgesagt. 2020 hatte Michelle es sogar ganz ausgeschlossen, an der Tanzshow mitzuwirken.

Mit wem sie dann wohl die Tanzfläche rocken wird? Vielleicht ja mit "Let's Dance"-Urgestein Christian Polanc (43) – immerhin kennen sich der Profitänzer und die Schlagersängerin bereits. 2020 hatte Michelle den 43-Jährigen nämlich für ihren Musikclip zum Song "Vorbei, vorbei" engagiert.

