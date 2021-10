Kritische Worte über die aktuelle Schwangerschaft von Anne Wünsche (30). Vergangene Woche überraschte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Community mit der Neuigkeit, dass sie ein Kind von ihrem Freund Karim bekommt. Doch diese eigentlich freudigen Nachrichten trafen nicht überall auf gute Reaktionen. Oliver Pocher scherzte nun nämlich, dass Anne ihre anstehende Geburt dann ja ebenfalls im Netz teilen könnte.

In seinem Podcast "Die Pochers hier" zog der Comedian jetzt ordentliche über die werdende Mutter und ihre Schwangerschaft her. "Ich muss alles ertragen. Ich muss alles mir mittlerweile angucken. Dass sie nicht uns noch mit zur Zeugung mitgenommen hat, das ist das Einzige, was fehlt", begann der gebürtige Hannoveraner zu erzählen und Amira (29) fügte an, dass es das ja vielleicht demnächst auf OnlyFans geben könnte. "Aber es ist wirklich alles dabei. Es ist eine Ausschlachtung sondergleichen und diese gespielte, gequirlte Scheiße von der, kann ich einfach nicht ertragen", wetterte der Blondschopf weiter.

Er könne nicht verstehen, wie Anne ihr Privatleben so sehr im Netz breittreten könnte und schien sich sicher zu sein, dass die Fans dieses Mal womöglich in Form eines Livestreams hautnah bei der Geburt mit dabei sein werden. "Ich gehe davon aus, dass wir über ein Gewinnspiel uns auch einen Platz [im Kreißsaal] ersteigern können", scherzte der Komiker ironisch. Olli nehme zudem an, dass Annes Baby eine Kameralinse zu Gesicht bekäme, bevor es seine Mama sehen werde. "Mir tun dann im weitesten Sinne immer die Kinder leid, weil die müssen es ja ausbaden", erklärte die TV-Persönlichkeit ihren Standpunkt weiter.

Oliver Pocher im Oktober 2021

Anne Wünsche im September 2021

Oliver Pocher, Comedian

