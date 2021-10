Kim Kardashian (41) schwelgt in Erinnerungen! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit versorgt ihre Fans im Netz fast täglich mit Updates zu ihrem Privatleben. So verriet sie erst vor wenigen Tagen, dass auch sie keine perfekte Mutter sei. Im Gegenteil: Die Influencerin gebe bei ihren Kids viel zu schnell nach. Jetzt begeistert Kim ihre Fans aber mal wieder mit einem ganz besonderen Beitrag: Sie teilte ein paar Throwback-Pics aus jungen Jahren von sich!

In ihrer Instagram-Story gratulierte die 41-Jährige ihrer Jugendfreundin Sarah Howard zum Geburtstag. Zu diesem Anlass teilte sie zwei Schnappschüsse, auf denen die Beautys als Teenager zu sehen sind. Auf den Bildern sieht Kim im Vergleich zu heute ganz anders aus: Damals trug die gebürtige US-Amerikanerin ihre Haare viel kürzer – und setzte außerdem auf weitaus auffälligeres Make-up.

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass die Mutter von vier Kindern ihre Fangemeinde mit solch einem Erinnerungsfoto verzückt: Im vergangenen Juli postete sie zuletzt eine Momentaufnahme, die sie mit ihrer älteren Schwester Kourtney Kardashian (42) im Kindesalter zeigt. Auf der Aufnahme tragen die beiden Scherzbrillen – und sehen sich dabei zum Verwechseln ähnlich.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit einer Freundin in jungen Jahren

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Freundin in jungen Jahren

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim und Kourtney Kardashian, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de