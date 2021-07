Schon als Kleinkinder waren Kim Kardashian (40) und ihre Schwester Kourtney (42) offenbar unzertrennlich! Die Reality-TV-Stars haben heute ein tolles Verhältnis – und verbringen viel Zeit miteinander: Als sich die Vierfach-Mutter im vergangenen Februar von ihrem Noch-Ehemann Kanye West (44) getrennt hatte, soll vor allem Kourt ihr eine große Stütze gewesen sein. Jetzt schwelgt Kim in Erinnerungen – und postet ein süßes Throwback-Pic von sich und der Unternehmerin!

Auf ihrem Instagram-Account teilt die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit ein Foto von sich und ihrer Schwester aus jungen Jahren. Für die Aufnahme haben sich die beiden ganz besondere Outfits angezogen: Sie tragen zuckersüße Kleidchen und runden ihren Look mit Scherzbrillen ab. Auf dem Schnappschuss ist die Verwandtschaft von Kim und Kourt kaum zu übersehen: Durch ihre markanten braunen Augen und die Verkleidung ist es dafür jedoch schwer, die zwei Mädchen auseinanderzuhalten.

Die Fans und Freunde der US-Amerikanerinnen sind von diesem süßen Anblick hin und weg: Innerhalb eines Tages wurde der Post über zwei Millionen Mal gelikt. Auch in der Kommentarspalte unter dem Post drücken die Follower ihre Begeisterung aus. "Oh mein Gott! Ihr seid die Süßesten", schwärmt beispielsweise ihre Schwester Khloé Kardashian (37).

Instagram / kimkardashian Kim und Kourtney Kardashian, 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kourtney Kardashian in jungen Jahren

Instagram / kourtneykardash Kim Kardashian mit ihrer Schwester Kourtney

