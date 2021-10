Kenneth Branagh (60) schert seine ganzen prominenten Freunde um sich! Seit Ende der 80er-Jahre steht der gebürtige Ire nun schon nicht nur als Schauspieler vor der Kamera, sondern auch als Regisseur dahinter. Im kommenden Februar soll dann sein neustes Werk, der teils autobiografische Film "Belfast" über seine Kindheit, in den Kinos anlaufen. Bei der Premiere in London liefen nun jede Menge Stars über den roten Teppich.

Wie Daily Mail nun berichtete, waren bei dem Film-Screening neben den beiden Hauptdarstellern Jamie Dornan (39) und Caitriona Balfe (42) auch jede Menge weitere Promis anwesend. So zeigen die Fotos beispielsweise, die der Boulevardzeitungen vorliegen, dass Bridgerton-Star Regé-Jean Page mit den beiden Schauspielern posierte. Als Host des Abends fungierte an diesem Abend Eddie Redmayne (39), der sich bei dem Event im "The Londoner" augenscheinlich sehr wohlzufühlen schien. Auf dem roten Teppich ließ sich der Phantastische Tierwesen-Darsteller dann anschließend mit Tom Hiddleston (40) von den Fotografen ablichten.

Selbstverständlich war auch der Regisseur des Filmdramas bei der besonderen Veranstaltung anwesend. Der in Belfast geborene Kenneth benannte seinen neuen Spielfilm nicht nur nach seinem Geburtsort, sondern die Handlung des Streifens orientiert sich zudem an seiner Kindheit im Norden Irlands. "Im Mittelpunkt des Films steht Buddy, ein Junge an der Schwelle zum Erwachsenwerden, dessen Leben von familiärer Liebe, kindlichen Scherzen und einer aufblühenden Romanze geprägt ist", heißt es in der offiziellen Kurzbeschreibung von "Belfast".

Getty Images Kenneth Branagh im Oktober 2021

Getty Images Jamie Dornan und Caitriona Balfe im Oktober 2021

Getty Images Tom Hiddleston im September 2021

