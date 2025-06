Tom Hiddleston und seine Zawe werden zum zweiten Mal Eltern

Zawe Ashton und Tom Hiddleston (44) haben zuckersüße Neuigkeiten: Die Schauspieler können sich über Nachwuchs freuen. Zawe hat bekannt gegeben, dass sie zum zweiten Mal schwanger ist. Die freudige Nachricht teilt sie im Vorfeld ihres Auftritts beim SXSW-Festival in London mit Vogue. Bei dem Event möchte sie ihren wachsenden Babybauch auf dem roten Teppich in einem atemberaubenden Ensemble aus blauer Seide präsentieren. Die Designerin der Robe schwärmt: "Zawe einzukleiden ist immer eine Freude, aber dieser Moment fühlt sich besonders bedeutungsvoll an und schließt den Kreis." Denn die Modeschöpferin kleidete Toms Partnerin bereits in ihrer ersten Schwangerschaft ein. Für sie "fühlt sich [das] wie eine süße Fortsetzung dieser Geschichte an".

Die Zusammenarbeit mit der Designerin ist für Zawe weitaus mehr als nur beruflich. Die beiden Frauen verbindet eine langjährige Freundschaft, die bei einem gemeinsamen Abend auf den British Fashion Awards begann. "Wir haben uns sofort wie verwandte Seelen gefühlt", erinnert sich die Schauspielerin. Weitere Details über die zweite Schwangerschaft haben sowohl Tom als auch Zawe noch nicht verraten – und das wird wohl auch so bleiben.

Dass sich Tom und Zawe über Informationen zur Schwangerschaft bedeckt halten, dürfte ihre Fans nicht verwundern. Immerhin teilen die Hollywood-Bekanntheiten kaum private Dinge aus ihrem Leben. Im Jahr 2022 verlobten sie sich – ob sie schon geheiratet haben, ist nicht bekannt. Nur wenige Monate nach der Verlobung wurde publik, dass Tom und Zawe ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Im darauffolgenden Jahr soll das Baby zur Welt gekommen sein. "Tom und Zawe lieben es, frischgebackene Eltern zu sein und sind voller Freude. Sie haben mit den Aufgaben neuer Eltern zu kämpfen und schlafen nicht viel, aber sie sind begeistert", verriet ein Insider damals gegenüber People.

Getty Images Zawe Ashton im September 2021

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton

