Auch nach über 22 Jahren Ehe sprühen bei David (46) und Victoria Beckham (47) noch die Funken! Im Juli 1999 gaben sich der Ex-Profifußballer und die Modedesignerin das Jawort. Im Laufe der Zeit bekam die kleine Familie reichlich Zuwachs – das hat Paar vier gemeinsame Kinder: Brooklyn (22), Romeo (19), Cruz (16) und Harper (10). In all den Jahren scheint aber die Anziehung zwischen den beiden nicht geringer geworden zu sein: David und Victoria schäkern auch heute immer noch heftig!

Die Eheleute machten gemeinsam mit Töchterchen Harper einen Ausflug in eine Schokoladenwerkstatt – das dokumentierte Victoria in ihrer Instagram-Story. Während die Zehnjährige einen rosafarbenen High Heel aus Schokolade herstellte, goss der Kicker Kugeln aus weißer Schokolade. "Füllst du deine Bälle?", fragte das Ex-Spice Girl den Ehemann mit einem neckischen Unterton, als dieser seine Schokokugeln mit Creme füllte. "Sie sind ziemlich voll", scherzte dieser daraufhin. Anscheinend ist den beiden auch nach 22 Jahren Ehe die Lust am Flirten noch nicht vergangen!

Erst vor Kurzem hatte Victoria im Interview mit Stellar Magazine verraten, wie sie und David ihre Liebe frisch halten. "Wir nehmen uns immer Zeit füreinander, auch wenn es nur um alltägliche Dinge wie Abendessen oder Sport geht. Ich denke, es ist das Wichtigste, sich Zeit füreinander zu nehmen, auch wenn man einen vollen Terminkalender hat", gab sie preis.

Anzeige

Instagram / victoriabeckham David und Victoria Beckham mit ihren Kindern Brooklyn, Cruz, Harper und Romeo, 2019

Anzeige

Getty Images David und Victoria Beckham im März 2019 in London

Anzeige

Getty Images Victoria und David Beckham im Juni 2019 in Sevilla

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de