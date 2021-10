An diesem besonderen Tag denkt sich noch einmal mehr an ihn! Daniela Büchner (43) hat vor knapp drei Jahren ihren geliebten Ehemann Jens Büchner (✝49) verloren. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat ist im November 2018 an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Heute wäre der Auswanderer 52 Jahre alt geworden – für seine Witwe ein besonderer Tag, den sie auch gebührend feiert: Danni ließ Jens zu Ehren zusammen mit ihren Kids Herzchen-Luftballons in den Himmel steigen!

Via Instagram widmet die 43-Jährige ihrem Jens einen rührenden Geburtstagsbeitrag. In einem kurzen Clip lässt die Reailty-TV-Bekanntheit mit ihren Kindern riesige Ballons zu Jens in den Himmel segeln. "Happy Birthday, Schatz. Happy Birthday, Papa. Happy Birthday, Jens. Du wunderschöne Seele, wir denken heute an dich, wie jeden Tag", schreibt die Witwe der verstorbenen Mallorca-Stars.

Erst vor wenigen Tagen ehrte Danni ihren verstorbenen Gatten schon mal auf eine schöne Art und Weise – sie ließ sich ihm zu Ehren ein neues Tattoo stechen. "Der Engel soll mich beschützen. Nach dem Tod von Jens stand ich vor einem Scherbenhaufen. In den letzten zwei Jahren ist dann alles in die richtigen Bahnen gekommen und ich weiß, dass das auch passiert ist, weil Jens von oben, vom Himmel auf mich herabschaut und mich unterstützt, erklärte sie im Promiflash-Interview.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern

Instagram / dannibuechner TV-Star Danni Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchners neues Tattoo

