Die Jury für die neue The Voice Kids-Staffel steht! Nachdem Ende April der 15-jährige Egon aus dem Team von Stefanie Kloß (37) das Finale der Kindercastingshow gewonnen hat, dürfen sich auch im kommenden Jahr wieder junge Talente beweisen. Es ist das zehnte Mal, dass die Kids in den Blind Auditions um die begehrten Buzzer der Star-Coaches kämpfen werden. Wer dieses Mal auf den berühmten Drehstühlen Platz nimmt – das hat der Sender nun endlich verraten!

Nachdem Álvaro Soler (30) in der diesjährigen Staffel sein Debüt gab, ist er auch in der nächsten Runde wieder mit dabei, wie Sat.1 nun verkündete. Ebenso ist Wincent Weiss (28) in der Jubiläumsstaffel wieder mit am Start. Der Doppelstuhl wird ebenfalls von alteingesessenen "The Voice Kids"-Juroren eingenommen: Die Fantastischen Vier-Stars Michi Beck (53) und Smudo (53) sind erneut mit dabei! Eine Neuerung gibt es aber doch: Lena Meyer-Landrut (30) kommt zurück! Schon in den ersten vier Staffeln und in den Staffeln Nummer sieben und Nummer acht war die Musikerin als Coach mit von der Partie. Nach einem Jahr Pause gibt sie nun ihr Comeback.

Im Jahr 2015 konnte Lena mit ihrem Schützling Noah-Levi Korth sogar schon einmal einen Sieg heimfahren. Das will sie nun wiederholen. "Der rote Stuhl ist quasi mein Wohnzimmer. Nach sechs Staffeln als Coach macht mir keiner was vor", ist sich die Sängerin sicher.

Anzeige

Instagram / wincentweiss Álvaro Soler und Wincent Weiss bei "The Voice Kids" 2021

Anzeige

SAT.1 / Claudius Pflug Michi Beck und Smudo bei "The Voice Kids" 2021

Anzeige

© SAT.1/André Kowalski Lena Meyer-Landrut , "The Voice Kids"-Jurorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de