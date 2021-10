So richtig scheint Daniela Katzenberger (35) wohl nicht in Halloween-Stimmung zu sein. Das ist der Reality-TV-Bekanntheit auch kaum zu verdenken, da eine recht lange Nacht hinter ihr liegt. Wie sie im Netz zeigte, feierte die Kultblondine unter anderem mit ihrer Schwester Jenny Frankhauser (29), ihrem Mann Lucas Cordalis (54) und ihrer Mama Iris Klein (54) eine Karaokeparty. Diese Feier hat offenbar ihre Spuren hinterlassen – wie die Katze jetzt am nächsten Tag mit einem Selfie beweist.

"Happy Halloween", betitelt Dani ihr Bild auf Instagram. Richtig happy wirkt die gebürtige Ludwigshafenerin allerdings nicht auf dem Schnappschuss – eher im Gegenteil. Das Einzige, was darauf hindeutet, dass sie heute Lust hat, das alljährliche Gruselfest zu feiern, ist ihr Haarreif mit den zwei Kürbisfiguren. Ansonsten wirkt die 35-Jährige mit ihren zerzausten Haaren eher sehr verschlafen und noch richtig müde. Vielleicht hat sich das aber mittlerweile schon wieder gegeben, nachdem sie die Tasse Kaffee, die sie auf dem Foto in der Hand hält, getrunken hat.

Ihre Follower feiern Dani jedenfalls für ihre Ehrlichkeit und ihren Humor. Neben vielen Lach-Emojis schwärmen zwei User auch: "Du bist bombastisch. Ich liebe es" und: "Der Blick... zu geil. Du bist der Knaller." Ein Nutzer schreibt auch: "Lol, ich habe das gleiche Kostüm."

Instagram / jenny_frankhauser Dani Katzenberger, Jenny Frankhauser und Iris Klein

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Krick, Jens Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

