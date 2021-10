Daniela Katzenberger (35) heißt ein neues Lebensjahr willkommen! Seit einigen Jahren ist die Kultblondine kaum noch von der TV-Bildfläche wegzudenken. Neben regelmäßigen Goodbye Deutschland-Folgen gewährt die Beauty auch im Netz häufig Einblick in ihren Familienalltag mit ihrem Mann Lucas Cordalis (54) und Töchterchen Sophia Cordalis (6). Heute steht allerdings die Katze selbst voll und ganz im Mittelpunkt: Dani feiert ihren 35. Geburtstag!

"F*ucking 35 – old but gold", kann die Blondine via Instagram ihr Alter selbst kaum fassen. Mit Krone und goldigen Luftballons posiert das Geburtstagskind am Pool. "Wenn aus einem Anfang 30 ganz flott ein Mitte 30 wird", erinnerte sich Dani zurück. Dabei könne sie sich noch ganz genau an ihre Anfänge in der TV-Branche mit Anfang 20 erinnern. "Beängstigender finde ich ehrlich gesagt die Tatsache, dass ich seit mittlerweile 15 Jahren in diesem Business bin", gab die Wahlmallorquinerin offen zu. In dieser Zeit habe die Schönheit zwar einige Höhen und Tiefen durchlebt – doch eines stehe fest: "Gibt schlechtere Vorbilder als mich!"

An ihrem Geburtstag wird Dani aber auch sentimental. "Jeder gratuliert immer dem Geburtstagskind, aber jeder vergisst die Mutter", erklärte die 35-Jährige. Ohne sie gäbe es nämlich auch die Katze nicht – und genau aus diesem Grund widmete sie auch ihrer Mama Iris Klein (54) einen Post. Mit mehreren Throwback-Bildern bedankt sich Dani bei Iris. "Ich war bereits ihr zweites Küken. 35 Jahre später ist sie immer noch an meiner Seite", erweist sie ihrer Mutter die Ehre.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Iris Klein 1986

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Mutter Iris Klein

Instagram / danielakatzenberger Throwback-Bilder von Daniela Katzenberger und Iris Klein

